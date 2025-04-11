У Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла з вікна 8-го поверху на блок кондиціонера (відео)

Маленька дівчинка у Дніпрі вилізла на блок уондиціонера на багатоповерхівці / © скриншот з відео

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У місті Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла на зовнішній блок кондиціонера через відчинене вікно.

На опублікованих кадрах видно, що дитина бовтає ногами та розмахує руками, сидячи на дуже небезпечній висоті.

Поруч із дитиною не видно нікого з дорослих.

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Як повідомив сайт «Інформатор», на місце події викликали поліцію.

На щастя, з дитиною не сталося нічого поганого. Ще до прибуття поліцейських мати затягнула дівчинку назад до квартири.

Дата публікації 19:56, 11.04.25 Кількість переглядів 7 У Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла з вікна 8-го поверху на блок кондиціонера

У ГУНП у Дніпропетровській області «Інформатору» повідомили, що правоохоронці склали на матір дитини адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків — за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше у місті Харкові мати намагалася продати свою двомісячну дівчинку за 20 тисяч доларів.