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У Дніпрі адвокати разом з кримінальним авторитетом захоплювали промислові підприємства (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Дніпрі адвокати разом з кримінальним авторитетом захоплювали промислові підприємства (фото)

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

У Дніпрі затримали банду рейдерів, які захоплювали промислове підприємство.

У Дніпрі керівник адвокатського об’єднання разом з кримінальним авторитетом створили злочинну організацію, яка займалася рейдерськими захопленнями. 

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, керівник одного з адвокатських об’єднань разом з кримінальним авторитетом створили злочинну групу,  яка займалася рейдерськими захопленнями підприємств. У банду входили, зокрема, адвокати, арбітражні керуючі та юристи.

Учасники банди на підставі фейкових документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича. Це дало їм можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на “свою” людину.

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“Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн. У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн. Всіх учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб”, - розповіли в прокуратурі області.

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Нагадаємо, що адвокатка Козаченко звинуватила ексчиновника Андрія Волкова в захопленні понад 35 об'єктів нерухомості в Києві.

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Дата публікації
Перегляди
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