У Дніпрі агресивний ротвейлер пошматував чоловіка, який захищав дитину

Ротвейлер дуже налякав маленьку дівчинку.

У Дніпрі ротвейлер покусав 38-річного чоловіка, який намагався захистити від собаки дитину. У потерпілого містянина рвані рани на руках.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Оперативный".

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Поліцію на місце викликала очевидиця, яка заявила, що на її знайомого нацькували пса. Сам потерпілий розповів, що йому довелося заступитися за маленьку дівчинку, бо її дуже налякав пес. Ротвейлер мовляв поводився вкрай агресивно і міг нашкодити дитині.

У результаті на чоловіка накинувся ротвейлер і чоловік отримав рвані рани на руках. Його госпіталізували до міської лікарні. На місце події викликали КП "Зооконтроль", співробітники якого забрали собаку, щоб перевірити на можливий сказ.

Відомо, що у пса є господар. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, у Кременчуці Полтавської області собака покусав дитину. У соцмережах повідомляють, що на дівчину напав собака без намордника у 278 кварталі.

Як повідомлялося, у Новограді-Волинському Житомирської області американський стафордшир-тер'єр накинувся на пенсіонерку. В результаті жінку з переломом руки госпіталізували до лікарні.

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