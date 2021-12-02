У Дніпрі агресивний та нетверезий чоловік розстріляв автомобіль коханої (фото)

Хулігана затримали правоохоронці.

У Дніпрі чоловік розстріляв зі зброї та закидав камінням автомобіль коханої. Агресивного місцевого мешканця затримали копи.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Як з'ясувалося, інцидент стався у Тульчинському провулку. Там 35-річний чоловік, який, попередньо, був у нетверезому стані, у пориві агресії розстріляв зі зброї та закидав камінням автомобіль своєї коханої. Після чого втік з місця події.

У ході слідчих дій копи встановили особу та затримали правопорушника. Виявили його на вулиці передовій. Він сидів на пасажирському сидінні в автомобілі Peugeot.

"Стрілок" був п'яний, матюкався і поводився неадекватно. Неподалік біля дерева знайшли і травматичний пістолет Форт-12, з якого, за попередньою інформацією, чоловік розстріляв автомобіль Toyota. У зв'язку з "буйною" поведінкою поліцейські затримали його за допомогою фізичної сили, одягли на нього наручники та доставили до відділення поліції”, — зазначили у виданні.

Що саме спричинило агресію чоловіка, зараз невідомо.

Нагадаємо, що 24-річна жінка на Закарпатті встромила ножа у шию свого коханого.

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