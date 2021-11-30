У Дніпрі автомобіль таксі на повній швидкості врізався у легковик: дві машини перетворилися на купи металу (відео)

У Дніпрі автомобіль таксі на повній швидкості врізався у легковик: дві машини перетворилися на купи металу (відео)

В обставинах аварії наразі розбираються копи. Але вже відомо, що обидва водії були тверезими.

У Дніпрі ввечері 29 листопада сталася серйозна-дорожньо-транспортна пригода: на дорозі не розминулися легковик і автомобіль служби таксі.

Про це пише "Інформатор".

Як з'ясувалося, аварія сталася на перехресті вулиць Робочої та Уральської. Там зіткнулися автомобіль Skoda та машина служби таксі Nissan. Попередньо, водій легковика в момент того, що сталося, повертав з вулиці Уральської. У цей момент у нього на шаленій швидкості врізався таксист.

Один із автомобілів від удару розвернуло на дорозі, другий — вилетів на зупинку громадського транспорту та тротуар.

Внаслідок аварії дивом ніхто не постраждав. Обидва водії відмовилися від госпіталізації. На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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