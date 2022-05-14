У Дніпрі бензин є тільки на одній АЗС: там вишикувалася багатокілометрова черга (відео)

У Дніпрі дефіцит палива набув такого масштабу, що воно залишилося лише на одній заправці. Там вишикувалася черга із автівок на декілька кілометрів.

Відео звідти показав містянин в одному з чатів Дніпра.

За його словами, на АЗС є тільки бензин А-92. Судячи із відео, черга стоїть на проспекті Олександра Поля. Вона розтягнулася від вулиці Леоніда Стромцова до проспекту Пилипа Орлика. Там розташована АЗС "Авіас Плюс".

За даними Telegram-каналу "Дніпро обласний", станом на 14 травня, бензин на заправці коштує 36 гривень за літр.

Раніше ТСН.ua писав про ситуацію із пальним у містах України. Так, у Києві бензину майже немає, а у Миколаєві його продають по 70 гривень за літр.

Проблеми з паливом: як вирішується ця проблема

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