У Дніпрі біля школи помітили чоловіка з дробовиком: в поліції розповіли подробиці

У Дніпрі біля школи помітили чоловіка з дробовиком: в поліції розповіли подробиці

Аккаунт в ТікТокі, в якому невідомі опублікували загрози в сторону школи, вже заблокували.

Кіберполіції встановлює, хто власник аккаунта в ТікТок, в якому невідомі розмістили публікацію з погрозами стосовно школи №136 у Дніпрі.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, в поліцію повідомлення про чоловіка, який проходив повз школу з дробовиком, надійшло 21 вересня близько 13:30. На місце негайно направили наряд патрульної поліції.

"Співробітники поліції спільно з охоронцем навчального закладу перевірили всі приміщення і найближчу територію, але нікого не виявили. На місце також виїжджала слідчо-оперативна група і ювенальна превенція. Інформація про чоловіка зі зброєю не підтвердилася. Що стосується публікацій в ТікТок, то аккаунт, на якому публікували загрози, вже заблокований. Цим питанням займаються в кіберполіції", — повідомило видання.

Відзначимо, що в школу людина з дробовиком не заходила. Хто саме автор повідомлення в ТікТок та хто той чоловік зі зброєю, якого школярі бачили біля навчального закладу, зараз невідомо.

Нагадаємо, що тіктокерка з Новояворівська Львівської області опублікувала в соціальних мережах відео, як вулицею гуляють собаки. Його вона підписала: "Пошли воевать за Украину".

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