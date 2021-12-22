Вбили заради забави двоє хлопців та дівчина: у Дніпрі з'явилися страшні подробиці знущання з чоловіків біля школи

Вбили заради забави двоє хлопців та дівчина: у Дніпрі з'явилися страшні подробиці знущання з чоловіків біля школи

На голови потерпілих кинули фрагмент бетонної плити.

Двох безхатченків, тіла яких знайшли напередодні біля школи №131, заради забави вбили троє молодих людей.

Про це з посиланням на власні джерела пише “Дніпро оперативне”.

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Як з'ясувалося, компанія молодих людей – одна з них дівчина – у віці 19, 26 та 27 років убила безпритульних заради розваги. Самі вони випивали неподалік теплотраси, де жили чоловіки.

Один із компанії підозрюваних у вбивстві накинувся на безхатченків і завдав їм кілька ударів гострим предметом, після чого схопив фрагмент бетонної плити та кинув їм на голови.

Згодом їх затримали. Зараз щодо них ведеться слідство. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Дніпрі "замінували" школу, де знайшли закривавлені тіла двох чоловіків.

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