У Дніпрі бійцівський собака накинувся на жінку: власник змушений був відкрити вогонь

У Дніпрі бійцівський собака накинувся на жінку: власник змушений був відкрити вогонь

У Дніпрі домашній бійцівський собака накинувся на власницю.

Його господар змушений був вгамовувати пса пострілами зі зброї.

Про це повідомляє "Наше місто".

У Дніпрі чоловік стріляв у свого собаку, який намагався роздерти його дружину. Інцидент стався у ніч проти 19 червня на вулиці Єфремова. Мешканці одного з багатоповерхових будинків почули звуки пострілів.

Як виявилося, вогонь відкрив мешканець однієї з квартир. Він цілив у собаку, який накинувся на його дружину.

На місце викликали правоохоронців та медиків.

Власник квартири пояснив, що пес зненацька накинувся на його дружину. На команди собака не реагував, тож чоловік змушений був скористатися пістолетом "Флобер".

Про долю собаки не повідомляється.

Нагадаємо, що у селі Кошаринці Жмеринського району пес покусав двох дітей. Правоохоронці почали досудове розслідування. Дітей госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.