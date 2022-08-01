У Дніпрі "бізнесмен" робив ухилянтам фіктивні пенсійні посвідчення і довідки про інвалідність

Аби ухилянти могли без перешкод їхати за кордон, "бізнесмен" організував схему із виготовлення та збуту фіктивних документів. Це були довідки про встановлення групи інвалідності та пенсійних посвідчень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Клієнти купували фіктивний пакет необхідних документів за 900 євро. Їх зловмисник відправляв поштою або передавав під час особистих зустрічах із замовниками.

Правоохоронці обшукали житло та автомобіль "підприємця". Під час обшуку у підозрюваного виявили та вилучили готові до збуту підроблені посвідчення та документи, понад 100 поштових квитанцій про відправку, майже 50 печаток закладів охорони здоров’я та військкоматів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та один мільйон гривень.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" - 32-річного призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон. Фейкова довідка про неможливість мобілізації обійшлась замовнику в понад 15 тисяч доларів.

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