У Дніпрі бізнесмена шантажували вигаданим боргом: поліція вийшла на слід злочинців

У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які погрожували підприємцю / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які погрожували підприємцю та вимагали гроші за неіснуючий борг.

За даними слідства, шахраї стверджували, що борг залишив померлий родич потерпілого.

Вилучена зброя. / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

За інформацією ГУНП у Дніпропетровській області, у червні 2025 року підприємцю почали надходити телефонні дзвінки з погрозами знищення майна та вимогою сплатити “борг”. Спочатку сума становила 50 000 грн, згодом зросла до 200 000 грн.

Оперативники карного розшуку встановили, що до злочинної схеми причетні двоє мешканців Дніпра віком 52 та 53 роки. Вони тиснули на підприємця та погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

Вилучена готівка. / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

26 листопада, під час отримання першої частини грошей у сумі 50 000 грн, поліцейські за підтримки спецпризначенців “КОРД” затримали фігурантів. Паралельно проведено 13 санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. Було вилучено понад 121 000 грн, 116 000 доларів США, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, два револьвери з гумовими кулями та інші речові докази.

27 листопада слідчі повідомили затриманим про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

