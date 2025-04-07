У Дніпрі борються за життя 4-річного хлопчика, тяжко пораненого внаслідок атаки на Кривий Ріг

Наслідки удару по Кривому Рогу / © ДСНС

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Чотирирічного хлопчика, який зазнав тяжких поранень під час ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня, доправили до лікарні в Дніпрі. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати його життя.

Як повідомив журналістам “Укрінформу” завідувач відділення інтенсивної терапії регіонального медичного центру родинного здоров’я Сергій Єгоров, стан дитини залишається вкрай тяжким.

“У нього дуже велика травма, проникне поранення черевної порожнини з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, кишківника та шлунка. Він на апараті штучної вентиляції легень, самостійно дихати поки не може”, — розповів лікар.

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Разом із хлопчиком до Дніпра доправили також семирічну дівчинку. За словами лікарів, її стан стабільний, загрози для життя немає. Однак попереду — тривале лікування і реабілітація.

Сьогодні до медзакладу з Кривого Рогу привезли ще двох дітей: восьмирічну з відкритими пораненнями передпліччя та плеча і трирічну — з проникним пораненням черевної порожнини. Раніше вони перебували в реанімаційному відділенні у Кривому Розі, і лише після стабілізації стану їх перевезли до Дніпра.

Раніше з’явилося відео з дитячого майданчика у Кривому Розі, в який влучила російська ракета.