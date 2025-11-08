ТСН у соціальних мережах

У Дніпрі через атаку дронів пошкоджено багатоповерхівку: рятувальна операція призупинена

Через обстріл міста рятувальники не можуть точно підрахувати кількість загиблих та поранених — триває повітряна тривога.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро вночі 8 листопада дрон влучив у житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. За словами мера міста Бориса Філатова, точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо — рятувальні роботи розпочнуться лише після завершення обстрілу та відбою тривоги.

«На жаль, до початку рятувальної операції (поки не закінчиться обстріл та сигнал повітряної тривоги) точну кількість загиблих або поранених порахувати неможливо. Також поки що неможливо зʼясувати розмір пошкодженого майна», — повідомив Філатов.

Міський голова зазначив, що всі служби міста задіяні у ліквідації наслідків атаки.
Мешканців, які залишилися без даху над головою, просять звертатися по тимчасовий притулок до 130-ї школи.

«Про ненависть до росіян писати не буду. Який у цьому сенс? Я зсередини вже вигорів», — додав мер.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що серед поранених є діти.

