Обстріл Дніпра / © MIL.IN.UA

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері, 9 березня, четверо людей отримали поранення, а також було пошкоджено багатоповерховий будинок та приміщення банку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку», — заявив Ганжа.

Він заявив, що поранення отримали 29-річна жінка та 60-річний чоловік.

Крім того, серед постраждалих 12-річний хлопчик.

«29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 60-річному чоловікові медики надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергового ракетного удару російських військ по Харкову загинула восьмикласниця.

Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Миргородському районі Полтавської області.