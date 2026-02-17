ТСН у соціальних мережах

225
1 хв

У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа: стали відомі перші наслідки російської атаки на місто

У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста, пошкоджені адміністративна будівля та автомобілі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа у Дніпрі

Пожежа у Дніпрі / © фото з соцмереж

У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста. Пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

225
