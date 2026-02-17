- Дата публікації
У Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа: стали відомі перші наслідки російської атаки на місто
У Дніпрі під час ворожої атаки сталася пожежа в одному з районів міста, пошкоджені адміністративна будівля та автомобілі.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито