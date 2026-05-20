У Дніпрі через атаку РФ є поранені: один чоловік — у важкому стані
Внаслідок російської атаки на Дніпро поранення дістали двоє людей. Одного з постраждалих медики оцінюють як важкого.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, обох постраждалих госпіталізували. 40-річний чоловік перебуває у важкому стані. Ще один поранений — 25-річний чоловік — дістав травми середньої тяжкості.
Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі вже дев’ятеро поранених після російської атаки: серед постраждалих — 10-річний хлопчик.