У Дніпрі через ДТП утворився величезний затор: "зупинився" весь проспект (відео)

У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок ДТП утворився величезний затор.

На відео, яке опублікував Телеграм-канал "Дніпро Оперативний", у заторі "зупинився" майже весь проспект.

Відомо, що аварія сталася біля ТЦ "Наша правда", пише "Інформатор". Водій за кермом Mazda, рухаючись у бік правого берегу, врізалася у Nissan, який відлетів у Toyota та Renault. Обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі 41-річний чоловік через ревнощі порізав горло молодшому супернику монтажним ножем. 37-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

60-70% ДТП трапляється в темну пору доби: правила безпеки на дорогах без освітлення

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