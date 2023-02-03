У Дніпрі через ДТП утворився величезний затор: "зупинився" весь проспект (відео)

З'явилося відео моменту зіткнення чотирьох автівок.
У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок ДТП утворився величезний затор.
На відео, яке опублікував Телеграм-канал "Дніпро Оперативний", у заторі "зупинився" майже весь проспект.
Відомо, що аварія сталася біля ТЦ "Наша правда", пише "Інформатор". Водій за кермом Mazda, рухаючись у бік правого берегу, врізалася у Nissan, який відлетів у Toyota та Renault. Обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі 41-річний чоловік через ревнощі порізав горло молодшому супернику монтажним ножем. 37-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.
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