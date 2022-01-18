У Дніпрі через негоду автомобілістів просять не виїжджати з дому

У Дніпрі через негоду автомобілістів просять не виїжджати з дому

Зараз комунальники розчищають найнебезпечніші ділянки доріг: мости, підйоми, спуски та шляхопроводи.

У Дніпрі з наслідками негоди борються 84 одиниці техніки. На дороги висипали майже 1600 тонн протиожеледних сумішей.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

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Автомобілістів через сніг, який час від часу накриває місто, просять не виїжджати з дому на власних авто, а також не залишати транспортні засоби на узбіччі дороги, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Зараз комунальники розчищають найнебезпечніші ділянки доріг: мости, підйоми, спуски та шляхопроводи.

“Попри негоду усі маршрути громадського транспорту працюють у штатному режимі: понад 800 автобусів, 180 трамваїв, 124 тролейбуси. Інтервали руху громадського транспорту не змінювалися. Для забезпечення стабільної роботи електротранспорту готові усі аварійні бригади та снігоочисні трамваї”, — підкреслили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, що в Україні стихне вітер і вдарять "пристойні" морози. Найближчої ночі температура повітря знизиться до -4-9 градусів.

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