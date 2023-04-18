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У Дніпрі через повінь з берегів вийшла річка та підтоплює набережну (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1199
Час на прочитання
1 хв
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У Дніпрі через повінь з берегів вийшла річка та підтоплює набережну (відео)

Фото: Скріншот

У Дніпрі через паводок не тільки тече з кранів каламутна вода, но ще й підтоплює центральну набережну. 

У Дніпрі через паводок підтоплює центральну набережну. Річка буквально вийшла з берегів.

Відповідні відео з’явилися в соцмережах.

На кадрах видно, як на центральній набережній річка вже вийшла з берегів та почала підтоплювати пішохідну зону. За словами заммера Дніпра, вода в річці піднялася більше ніж на метр. В самому ж місті підтоплень начебто нема.

Зазначимо, що за повідомленнями "Дніпроводоканалу", з кранів містян вже тече каламутна вода. Проте її якість контролюється цілодобово.

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Дата публікації
Перегляди
1199
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