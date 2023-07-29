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У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих (фото, відео)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих (фото, відео)

У Дніпрі серед постраждалих є діти / Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соціальних мережах. 

Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма.

Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. 

Ще п’ятеро з  рваними ранами.

Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. 

Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ДНІПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В БАГАТОПОВЕРХІВКУ! УСЕ що відомо на цей момент

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

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Перегляди
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