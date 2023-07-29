У Дніпрі через російський удар зросла кількість постраждалих (фото, відео)

Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соціальних мережах.
Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма.
Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат.
Ще п’ятеро з рваними ранами.
Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.
Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ДНІПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В БАГАТОПОВЕРХІВКУ! УСЕ що відомо на цей момент
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.
Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.
Читайте також: