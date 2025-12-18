У Дніпрі через відео жінку оштрафували на понад 86 тис. грн: що сталось

У Дніпрі оштрафували жінку через пікантні відео / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

У Дніпрі Соборний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка займалася виготовленням та розповсюдженням відео порнографічного характеру в мережі Інтернет. Жінка працювала вебмоделлю під псевдонімом «Wow_Lady».

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на рішення суду від 5 грудня 2025 року.

Що відомо про справу

Як встановило слідство, підсудна зареєструвалася на популярному ресурсі для дорослих «Stripchat». Протягом жовтня-грудня 2024 року вона регулярно виходила у прямі ефіри з орендованої квартири. Під час трансляцій жінка оголювалася перед глядачами та демонструвала статеві органи, що, згідно з висновками мистецтвознавчої експертизи, належить до продукції порнографічного характеру.

Реклама

Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 епізодів таких трансляцій, які були збережені як відеофайли «запис екрана».

Особа обвинуваченої

У суді жінка повністю визнала провину та розкаялася.

Відомо, що вона:

раніше не була судимою;

офіційно працює;

самотужки виховує малолітню доньку 2012 року народження;

Покарання

Суд кваліфікував дії жінки за ч. 2 ст. 301 КК України (виготовлення та розповсюдження порнографії). Попри те, що стаття передбачає можливість позбавлення волі, враховуючи щире каяття та наявність дитини, суддя призначив м’якше покарання.

Реклама

Жінку визнали винною та призначили штраф у розмірі 51 000 гривень.

Крім того, засуджена має сплатити на користь держави значну суму за проведення судових експертиз — 34 892 гривні. Таким чином, «заробіток» на камеру обійшовся жінці майже у 86 тисяч гривень загальних витрат.