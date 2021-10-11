У Дніпрі через задимлення школи евакуювали понад 700 учнів і персонал

У Дніпрі через задимлення школи евакуювали понад 700 учнів і персонал

Горіло підвальне приміщення закладу.

Термінова евакуація у школі Дніпра. Скасовувати заняття на виводити на свіже повітря довелось понад сімсот дітей та вчителів.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

Під час уроку діти відчули сильний запах диму. Виявилося, вогонь спалахнув у підвалі школи. Як згодом встановили рятувальники, там зайнявся господарчий крам.

Минулося без потерпілих, будівля майже не постраждала. Загалом вигоріла невеличка ділянка підвалу. За пів години полум’я загасили повністю.

Причини займання поки невідомі. Серед версій – порушення правил пожежної безпеки та хуліганство, але не виключають підпал.

А в Ужгороді в одній із шкіл дітям видали їжу нібито в канцелярських файлах. Через це міська рада та правоохоронці вже розпочали перевірку.

Водночас через стрімке поширення коронавірусу в Мелітополі щонайменше на два тижні закривають школи.

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