У Дніпрі через зауваження молодики побили та пограбували поліцейського - ЗМІ

Розшук малолітніх зловмисників та викраденого телефону тривають.

У Дніпрі кілька підлітків накинулися на співробітника правоохоронних органів у супермаркеті, де в свій вихідний він робив покупки.

Про це пише Дніпро оперативний з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Інцидент стався в одному з супермаркетів на вулиці Каруни. Біля каси стояли четверо підлітків, які поводилися зухвало. Чоловік зробив їм зауваження. У відповідь молоді люди накинулися на нього і почали бити. Потім вони забрали його Iphone і втекли.

Охорона супермаркету викликала на місце інциденту правоохоронців. Ті, отримавши опис підлітків, почали їх пошук по "гарячих слідах". Обстеження прилеглої території результатів не дало - хлопців, які підходять за зовнішныстю, не виявили. Для подальших заходів на місце приїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що у супермаркеті під Києвом покупець ляпасами втихомирив двох дебоширів.

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