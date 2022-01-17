У Дніпрі четверо підлітків намагалися зґвалтувати 12-річну дівчинку: їй дивом вдалося втекти

У Дніпрі четверо підлітків намагалися зґвалтувати 12-річну дівчинку: їй дивом вдалося втекти

Допомога поліцейських зрештою виявилася не потрібна.

У Дніпрі на житловому масиві Тополя четверо підлітків намагалися зґвалтувати 12-річну дівчинку.

Про це пише "Інформатор".

За попередньою інформацією, четверо підлітків, вік яких поки що невідомий, оточили дівчинку — хлопці мали намір її зґвалтувати. Проте школярці вдалося вирватися і втекти.

“Прибувши на місце, співробітники поліції поговорили з підлітками, самою дівчинкою, а також її батьками. Проте поліцейським повідомили, що питання вже врегулювали самостійно та їхня допомога не потрібна”, — зазначили у виданні.

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