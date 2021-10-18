У Дніпрі чоловік бив дітей і нацьковував бійцівських собак на правоохоронців

У Дніпрі чоловік бив дітей і нацьковував бійцівських собак на правоохоронців

Чоловік зачинився у квартирі і побив сина.

У Дніпрі чоловік вчиняв домашнє насильство стосовно своїх малолітніх дітей. Він вигнав дружину з квартири, а сам заходився "виховувати" дітей віком від 1 до 10 років.

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Про це повідомляє dp.reporter.ua.

Подія сталася в будинку на вулиці Усенка у Дніпрі. Правоохоронці отримали виклик від жінки. За її словами, до неї звернулася її сусідка з багатодітної родини, яка повідомила, що її чоловік зачинився у квартирі і б'є дітей віком від 1 до 10 років.

Коли поліцейські прибули за адресою, то виявили п'яну жінку. Вона повідомила, що проживає в квартирі разом з колишнім чоловіком. Він сильно побив їхнього 8-річного сина, агресивно поводиться і зачинився в квартирі разом з дітьми.

Правоохоронці спробували вести перемовини з чоловіком, але той погрожував фізичною розправою та що у разі чого спустить на них бійцівських собак.

Зрештою дебошир впустив поліцейських до квартири і знову почав поводитися неадекватно і дав команду собакам: "Взяти!".

Правоохоронцям вдалося ухилитися від тварин.

В результаті собак - двох пітбулів, забрали співробітники зооконтроля. Медики, які також прибули на виклик, оглянули дітей - у хлопчика 8 років виявили гематоми на обличчі.

Дебошира затримали.

Як повідомили ТСН.ua, за фактом відкрили два кримінальні провадження.

"Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.2 173 (скоєння насильтва у родині) та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця). Сама родина перебуває на обліку соціальних служб", - прокоментувала ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Нагадаємо, що у Полтавській області Гадяцький районний суд виніс вирок чоловікові, який побив сина своєї співмешканки. У хлопчика діагностували перелом ключиці, черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забиття.

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