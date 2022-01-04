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У Дніпрі чоловік із дитиною на санчатах врізався в дерево: від удару громадянин загинув на місці (фото)

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У Дніпрі чоловік із дитиною на санчатах врізався в дерево: від удару громадянин загинув на місці (фото)

Інформатор

Правоохоронці розслідують обставини події.

У Дніпрі в парку "Зелений гай", що розташований на вулиці Холодноярська, чоловік помер під час катання з дитиною на санчатах.

Про це пише "Інформатор".

45-річний чоловік разом із своєю донькою каталися на санчатах. Під час чергового з'їзду з гірки вони врізалися у дерево. Внаслідок чого громадянин отримав не сумісні з життям травми. Дитина на постраждала.

“Поліцейські відкрили кримінальне провадження у ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство із позначкою ”нещасний випадок”) КК України”, — зазначили у виданні.

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