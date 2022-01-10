У Дніпрі чоловік із зброї стріляв по вікнах багатоповерхівки (відео)

Його затримали. Під час спілкування з копами він поводився агресивно.
У Дніпрі на вулиці Велика Дієвська чоловік зі зброї стріляв по вікнах багатоповерхівки.
Відео інциденту зафіксували камери відеоспостереження.
На ролику видно, як чоловік на автомобілі заїжджає у двір багатоповерхівки, потім виходить із легковика та починає стріляти у бік житлового будинку. Громадянин здійснив не менше чотирьох пострілів. Очевидно, стріляв він у якесь певне вікно.
Після чого сів у авто та втік з місця злочину. Згодом його легковик знайшли біля одного з міських супермаркетів. Правоохоронці затримали 25-річного місцевого мешканця. Встановлюються всі обставини інциденту.
Читайте також:
- Не зміг вийти самостійно: у Миколаєві живцем згорів чоловік у квартирі.
- На Хмельниччині водій вантажівки на швидкості злетів у кювет і задавив пішохода.
- У Тернополі чоловік дістав на вулиці пістолет і погрожував розстріляти дівчину.