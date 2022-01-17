У Дніпрі чоловік купив два лотерейні квитки та виграв понад 2,5 млн гривень

У Дніпрі чоловік купив два лотерейні квитки та виграв понад 2,5 млн гривень

За один із квитків чоловік заплатив 5040 гривень.

У Дніпрі місцевий мешканець виграв у Національній лотереї понад 2 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі УНЛ.

Виграшний квиток чоловік купив у центральному офісі Української національної лотереї. Обійшовся йому він у 5040 гривень. Сам же бланк містив 10 номерів, всі з яких гравцеві вдалося вгадати.

Там же місцевий мешканець придбав ще один квиток — він також виявився виграшним.

“Прихильник "Лото Максима" придбав декілька білетів в цю лотерею. За основним передбачений приз в 2 048 000, за іншим білетом — 6006. Вітаємо першого джекпотіста УНЛ у 2022 році”, — підкреслили у пресслужбі УНЛ.

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