У Дніпрі чоловік накинувся на військового зі словами "слава Росії" – відео

Чоловік підійшов до автівки військових і почав провокувати конфлікт.

У Дніпрі чоловік напав на військового. Спочатку він ображав захисника та провокував словами "слава Росії".

Відео опублікували у Мережі.

Як відомо, інцидент трапився на вулиці Володимира Антоновича.

На відео видно, як чоловік просто йшов повз, побачив машину з військовим, зупинився, підійшов і відчинив двері авто та почав сварку. А потім накинувся з кулаками.

"Що ти, зелененький? Слава Росії. Що ти за Україну?", - чути слова нападника на відео.

Військовий поводився стримано. Однак, коли чоловік почав розпускати руки, захищався.

Як повідомляє "Суспільне Дніпро", у пресслужбі поліції виданню сказали, що звернень з цього приводу правоохоронцям не надходило. Проте для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини.

Нагадаємо, гучний скандал із тренером в Одесі отримав несподіваний фінал.

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