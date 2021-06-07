У Дніпрі чоловік накинувся з кулаками на медиків, які намагалися йому допомогти

Буйного пацієнта вгамовували правоохоронці.

У Дніпрі нетверезий чоловік влаштував дебош. Він накинувся з кулаками на медиків швидкої, які приїхали надавати йому допомогу.

Про це повідомляє Дніпро оперативний.

Інцидент стався ввечері в неділю, 6 червня. Очевидці звернулися на "103" з повідомленням, що на Старомостовій площі стало зле чоловікові. Як виявилося, громадянин перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Медики, які прибули на виклик, вирішили відвезти чоловіка до лікарні. Втім дорогою до медзакладу "потерпілий" опритомнів і почав буянити та лізти битися до фельдшерів.

Медикам довелося викликати поліцію і буйного пацієнта вгамовували правоохоронці - вони забрали хулігана на вулиці Антоновича.

Нагадаємо, що у Чугуєві на медиків лікарні напав постраждалий у ДТП та його брат. Чоловіки побили медсестру і лікаря і потрощили приміщення.

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