У Дніпрі неадекватного горе-грабіжника викинули з кафе: на відео потрапив момент "виховання"

У Дніпрі неадекватного горе-грабіжника викинули з кафе: на відео потрапив момент "виховання"

Очевидці згодом повідомили, що він підбігав до них і просив викликати поліцію.

У Дніпрі вранці 26 січня охоронці викинули з кав'ярні грабіжника. Після того, як чоловік опинився на вулиці, він буквально поповз у невідомому напрямку.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Як з'ясувалося, інцидент стався в одній із кав'ярень, розташованих на вулиці Глінки, поряд із Європейською площею. Чоловік зайшов до приміщення та спробував його пограбувати. Проте спроба виявилася невдалою. На місце приїхала охоронна фірма, яка витягла громадянина із закладу. Опинившись на вулиці, він в прямому значенні слова поповз від охоронців.

Очевидці згодом повідомили, що він підбігав до них і просив викликати поліцію, оскільки на нього нібито напали "озброєні люди". Проте пізніше він сам зник у невідомому напрямку.

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