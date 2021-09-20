У Дніпрі чоловік ніжився на пляжі голяка, а щоб уникнути відповідальності — намагався дати патрульним 300 доларів

У Дніпрі чоловік ніжився на пляжі голяка, а щоб уникнути відповідальності — намагався дати патрульним 300 доларів

Громадянина не зупинило те, що хабар підпадає під кримінальну відповідальність.

У Дніпрі чоловік засмагав на міському пляжі голяка. Після того, як на нього звернули увагу поліцейські, громадянин спробував відкупитися хабарем.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Дніпро оперативне".

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За інформацією видання, інцидент стався на Мануйлівському проспекті. Там патрульні поліцейські помітили чоловіка, який відпочивав на пляжі голяка.

Правоохоронці почали складати на дніпрянина адмінпротокол за фактом "Хуліганства". Однак в цей час чоловік вирішив "залагодити" інцидент і запропонував патрульним хабар в розмірі 300 доларів. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність, але громадянина це не зупинило. Після чого на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що голові Харківської обласної ради повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди понад мільйон гривень.

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