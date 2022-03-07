У Дніпрі чоловік під час комендантської години проник у аптеку та вкрав засіб для потенції

У Дніпрі чоловік під час комендантської години проник у аптеку та вкрав засіб для потенції

Згодом правоохоронці затримали 51-річного злодія. З собою в нього знайшли спеціальну металеву викрутку, якою він зламав двері.

У Дніпрі правоохоронці затримали мародера, який під час комендантської години проник у аптеку та вкрав препарати.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася на проспекті Героїв у Соборному районі міста. Злодій пошкодив вхідні двері та проник у приміщення аптеки, звідки виніс препарати для потенції та вітаміни.

Згодом правоохоронці затримали 51-річного злодія. З собою в нього знайшли спеціальну металеву викрутку, якою він і зламав двері.

“Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (“Крадіжка”) КК України. Злочинця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Триває слідство”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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