Бійка у Дніпрі закінчилася трагедією

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У Дніпрі під час конфлікту між чоловіками постраждали правоохоронці, а один із порушників загинув.

Про це повідомили у поліції.

«До поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра На місце прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронця», — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху порушник загинув на місці. Четверо правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.

Слідчі відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, напад на поліцейських у Чернівецькій області закінчився затриманням 48-річного місцевого жителя. Двоє правоохоронців отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

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