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У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання та загинув — поранені поліцейські
Патрульні прибули на місце і розпочали затримання — у відповідь один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронця.
У Дніпрі під час конфлікту між чоловіками постраждали правоохоронці, а один із порушників загинув.
Про це повідомили у поліції.
«До поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра На місце прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронця», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху порушник загинув на місці. Четверо правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.
Слідчі відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).
Нагадаємо, напад на поліцейських у Чернівецькій області закінчився затриманням 48-річного місцевого жителя. Двоє правоохоронців отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.