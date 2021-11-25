У Дніпрі чоловік підпалив медичну лабораторію з аналізами (фото)

Причина вчинку зловмиснику невідома.

У Дніпрі в ніч проти четверга, 25 листопада, чоловік підпалив приватну медичну лабораторію з аналізами IQLab. Пригода сталася близько другої години на вулиці Березинській.

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Так, екіпаж помітив, що горить будівля лабораторії, а біля неї стоїть чоловік із каністрою в руках. Він обливав стіни лабораторії паливом. Коли поліцейські підійшли до нього, сказали припинити і залишатися на місці, чоловік кинув каністру і почав тікати.

Зловмисника наздогнали та затримали, коли той намагався сісти у машину з водієм за кермом. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та пожежників. Обох чоловіків доставили у відділення поліції, щоб з'ясувати обставини того, що трапилося.

Нагадаємо, у Дніпрі двоє чоловіків вкрали 17 пачок підгузників та намагалися залізти з ними до таксі. Проте зробити цього їм не вдалося — водій викликав поліцію.

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