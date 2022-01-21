У Дніпрі чоловік побив і завдав ножових поранень дівчині на очах у її подруг, а потім порізав себе

У Дніпрі чоловік побив і завдав ножових поранень дівчині на очах у її подруг, а потім порізав себе

Очевидці викликали поліцію та швидку.

У Дніпрі під час застілля чоловік ножем порізав свою 20-річну дівчину, а потім завдав ножових поранень собі. Очевидці викликали поліцію.

Також читайте У Києві біля моста Патона помітили чоловіка без одягу та з порізаним животом: відео

Про це повідомляє "Репортер".

Подія сталася сьогодні, 21 січня у Дніпрі на вулиці Г. Тютюнника близько 1-ї години ночі.

Під час застілля чоловік посварився з 20-річною дівчиною та завдав їй ножових поранень у шию. Після цього він порізав себе. Все це сталося на очах двох подруг потерпілої.

Одна зі свідків зателефонувала до поліції і повідомила, що 34-річний чоловік побив її подругу та завдав їй ножових поранень, і що "вся квартира у крові".

Правоохоронці і медики прибули на виклик. З'ясувалося, що після того, як чоловік завдав ножових поранень дівчині, він повторив це на собі.

За цим фактом різанини розпочато розслідування.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік всадив ніж у грудну клітку свого батька, після чого спробував обдурити поліцейських.

Читайте також: