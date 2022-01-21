У Дніпрі чоловік побив і завдав ножових поранень дівчині на очах у її подруг, а потім порізав себе

Очевидці викликали поліцію та швидку.
У Дніпрі під час застілля чоловік ножем порізав свою 20-річну дівчину, а потім завдав ножових поранень собі. Очевидці викликали поліцію.
Про це повідомляє "Репортер".
Подія сталася сьогодні, 21 січня у Дніпрі на вулиці Г. Тютюнника близько 1-ї години ночі.
Під час застілля чоловік посварився з 20-річною дівчиною та завдав їй ножових поранень у шию. Після цього він порізав себе. Все це сталося на очах двох подруг потерпілої.
Одна зі свідків зателефонувала до поліції і повідомила, що 34-річний чоловік побив її подругу та завдав їй ножових поранень, і що "вся квартира у крові".
Правоохоронці і медики прибули на виклик. З'ясувалося, що після того, як чоловік завдав ножових поранень дівчині, він повторив це на собі.
За цим фактом різанини розпочато розслідування.
Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік всадив ніж у грудну клітку свого батька, після чого спробував обдурити поліцейських.
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