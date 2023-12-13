У Дніпрі чоловік помер після побиття у в'язниці: Лубінець звинуватив Мін'юст у бездіяльності – що відомо

У Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова 10 грудня помер Сергій Троцько – засуджений, якого раніше побили з СІЗО.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, засудженого спершу побили, а потім не надали належного лікування.

"Це результат бездіяльності Міністерства юстиції України та не реагування на порушення прав людини у місцях несвободи", - наголосив Лубінець.

Як розповів Лубінець, раніше під час відвідування Софіївської виправної колонії №45 група НПМ (Національний превентивний механізм -ред.) у складі працівників Офісу Омбудсмана та громадськості Сергія Троцька виявили у неврологічному відділенні Софіївської багатопрофільної лікарні № 45.

Засуджений Сергій Троцько після побиття у лікарні / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Чоловік перебував у важкому стані. З ним не вдалося поспілкуватися – Сергій не міг говорити через стан здоров’я.

У хворого була деформація кісток черепа, порушення мовлення, відсутність зору на одне око. Омбудсман підкреслив, що засуджений навіть не міг сам за собою доглядати та ходити.

Водночас медики не надали жодної інформації щодо того, як чоловік отримав черепно-мозкову травму. Про це також не було жодних записів у медичних документах.

"За фактом порушення прав людини ми відкрили провадження та направили повідомлення до Національної поліції України щодо внесення до ЄРДР відомостей про можливе вчинення кримінальних правопорушень працівниками Софіївської багатопрофільної лікарні. А саме щодо неналежного та несвоєчасного надання медичної допомоги, а також ймовірного катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, видів поводження та покарання. І з тим, аби розпочали досудове розслідування", - розповів Лубінець.

Після цього Сергія Троцька перевели на лікування до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, де чоловік згодом помер.

"Сергій був засудженим і відповідальність за його життя і здоров’я несла держава, а саме профільні установи! Тому ця ситуація потребує ретельного розслідування!", - наголосив омбудсмен.

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