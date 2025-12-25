У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК: подробиці

ТЦК / © ТСН.ua

У Дніпрі виконання службових обов’язків працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) завершилося кровопролиттям. Місцевий мешканець із ножем накинувся на військових посеред вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася сьогодні, о 14:40, на вулиці Калиновій. Група військовослужбовців проводила планові заходи з оповіщення населення. Під час спілкування з громадянином ситуація різко загострилася. Чоловік завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК.

Ступінь тяжкості травм наразі встановлюють медики, однак відомо, що обох постраждалих довелося госпіталізувати до лікарні.

Щоб вгамувати зловмисника та здійснити його затримання, один із військовослужбовців застосував зброю.

«Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів у повітря», — зазначили у поліції.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації дій нападника.

Нагадаємо, в Одесі у Київському районному ТЦК доправлений поліцією за порушення правил обліку чоловік порізав собі вени під час оформлення документів. За даними військових, затриманий спробу самокаліцтва вчинив демонстративно з метою тиску та уникнення призову.

У ТЦК додали, що постраждалий поводився агресивно, погрожував персоналу ножем і заважав медикам надавати допомогу, проте зрештою був госпіталізований.