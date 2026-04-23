ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі чоловік почав стрілянину посеред вулиці: перші подробиці

За попередніми даними, чоловік нібито намагався налякати собак, які нападали на нього.

Автор публікації
Софія Бригадир
Коментарі
Флобер

Флобер

У Дніпрі вдень 23 квітня в Самарському районі міста було чутно постріл посеред вулиці. Правоохоронці вже встановили чоловіка, який стріляв.

Про це повідомила поліція міста Дніпра.

За даними поліції, чоловік ішов вулицею та здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобера. З його слів, таким чином він намагався налякати собак, які нібито нападали на нього.

«Люди та тварини не постраждали. Наразі чоловіка встановили. Відомості за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні постріли пролунали і у Львові. За попередньою інформацією, чоловік відкрив стрілянину у себе вдома з револьвера типу Флобер. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільцем виявився 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Його доправили до спеціалізованого лікувального закладу.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie