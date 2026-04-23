- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі чоловік почав стрілянину посеред вулиці: перші подробиці
За попередніми даними, чоловік нібито намагався налякати собак, які нападали на нього.
У Дніпрі вдень 23 квітня в Самарському районі міста було чутно постріл посеред вулиці. Правоохоронці вже встановили чоловіка, який стріляв.
Про це повідомила поліція міста Дніпра.
За даними поліції, чоловік ішов вулицею та здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобера. З його слів, таким чином він намагався налякати собак, які нібито нападали на нього.
«Люди та тварини не постраждали. Наразі чоловіка встановили. Відомості за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні постріли пролунали і у Львові. За попередньою інформацією, чоловік відкрив стрілянину у себе вдома з револьвера типу Флобер. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільцем виявився 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Його доправили до спеціалізованого лікувального закладу.