У Дніпрі чоловік почав стрілянину посеред вулиці: перші подробиці

Флобер

У Дніпрі вдень 23 квітня в Самарському районі міста було чутно постріл посеред вулиці. Правоохоронці вже встановили чоловіка, який стріляв.

Про це повідомила поліція міста Дніпра.

За даними поліції, чоловік ішов вулицею та здійснив один постріл у повітря з пістолета типу Флобера. З його слів, таким чином він намагався налякати собак, які нібито нападали на нього.

«Люди та тварини не постраждали. Наразі чоловіка встановили. Відомості за даним фактом внесені до журналу єдиного обліку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні постріли пролунали і у Львові. За попередньою інформацією, чоловік відкрив стрілянину у себе вдома з револьвера типу Флобер. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільцем виявився 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Його доправили до спеціалізованого лікувального закладу.