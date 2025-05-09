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У Дніпрі чоловік тікав від мобілізації та потрапив під автівку: що кажуть у ТЦК
Чоловік розповів, що тікав від ТЦК та попав під автівку. Вже після цього воєнком нібито вдарив його ногою, у результаті, з його слів, — перелом стегна зі зміщенням.
У соціальних мережах поширюється відео з коментарем чоловіка про нібито побиття його військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП розповіли свою версію подій.
«Повідомляємо: 1 травня 2025 року в районі Донецького шосе м. Дніпро група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних. Побачивши, як група виходить з автомобіля, двоє цивільних, що рухались тротуаром, почали тікати. Один побіг вздовж дороги, інший — перебігав шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком. Водій зник з місця ДТП», — кажуть у ТЦК.
Поліцейські та військовослужбовці викликали для постраждалого швидку.
«Його твердження про побиття з боку представників поліції та ТЦК та СП не відповідають дійсності й є наслідком грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності. Крім того, встановлено, що громадянин перебуває в розшуку як порушник військового обліку», — йдеться у повідомленні.
Наразі Національна поліція проводить слідчі дії для з’ясування всіх обставин. Керівництво ТЦК та СП сприяє розслідуванню.
У разі, якщо ви стали свідком правопорушень або конфліктних ситуацій — звертайтесь до правоохоронних органів або на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗС України за телефоном: 0 800 301 937.
«Закликаємо критично ставитися до подібних відео, перевіряти джерела інформації та не поширювати матеріали, які можуть бути елементами ворожої пропаганди або використовуватися для інформаційно-психологічного впливу», — зазначили у ТЦК.
Нагадаємо, у Львові мобілізували чоловіка, який застряг ногою в паркані.