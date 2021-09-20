У Дніпрі чоловік трощив посуд, меблі, побив співмешканку та бігав містом із сокирою

Зловмисника затримали правоохоронці.

У Дніпрі вночі проти 20 вересня патрульні затримали громадянина, який бігав по вулиці з сокирою.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровщини.

"Сьогодні вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ілюшина в одному з будинків кричить жінка і благає про допомогу. Патрульні одразу попрямували на виклик", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, рухаючись вулицею Ілюшина, екіпаж помітив чоловіка, що біг із сокирою. Патрульні наказали йому покласти її на землю та не чинити супротив. Громадянина затримали.

Своєю чергою мешканці сусідніх будинків повідомили поліцейським, що про допомогу кричала співмешканка затриманого. Патрульні пройшли до її будинку.

Фото: facebook.com/dnipropolice

55-річна жінка повідомила їм, що затриманий 58-річний чоловік живе з нею і після вживання алкогольних напоїв став поводитися агресивно — трощив посуд, меблі та побив її так, що вона втратила свідомість. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події.

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