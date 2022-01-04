У Дніпрі чоловік вдарив перехожого ножем у шию: злочинця відправили на 12 років у в'язницю

У ході судових засідань вину він визнав частково.
У Дніпрі на 12 років в'язниці засудили чоловіка, який вдарив перехожого ножем у шию. Постраждалий дивом уникнув смерті.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як з'ясувалося, подія сталася ще у липні 2021 року. Біля одного з магазинів міста між двома чоловік спалахнув конфлікт, внаслідок якого один із них дістав ножа та вдарив їм другого в шию.
Врятувати потерпілого вдалося завдяки вчасній медичній допомозі. Підозрюваного у скоєнні злочину згодом затримали копи. У ході судових засідань вину він визнав частково.
“За публічного обвинувачення Центральної окружної прокуратури міста Дніпра раніше судимого громадянина визнано винним у скоєнні замаху на вбивство. Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра призначив йому покарання — 12 років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.
Нагадаємо, що на Запоріжжі чоловіку вибухом гранати відірвало руку.
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