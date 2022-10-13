У Дніпрі чоловік в гуртожитку напав на 5-річну дитину та затягнув її до туалету

У Дніпрі затримали чоловіка, який в гуртожитку напав на 5-річну дівчинку та вчинин щодо неї розпусні дії.

У Дніпрі місцевий мешканець напав на 5-річну дитину, відвів її до туалета та вчинив щодо неї дії сексуального характера. Педофіла вже затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, чоловік, який перебував в одному з сімейних гуртожитків міста, помітив 5-річну дитину, відвів її до туалету, де згодом вчинив щодо неї розпусні дії.

“Зловмисника спіймала на гарячому матір дівчинки та викликала правоохоронців. За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру громадянину за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини - ч. 2 ст. 156 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у Кам’янському Дніпропетровської області сталася масштабна ДТП. Там на дорозі не розминулися легковик і пасажирський автобус.

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