У Дніпрі чоловік вистрибнув з "бусика" під час руху і бігав закривавлений дорогою: що кажуть у ТЦК

У ТЦК пояснили, що поліція затримала чоловіка як порушника правил військового обліку, проте він намагався уникнути відповідальності.

Дніпропетровський ОТЦК прокоментував емоційне відео з Мережі, на якому цивільний громадян біжить проїжджою частиною з розбитою головою.

У ТЦК пояснили, що 9 грудня 2024 року цей військовозобовʼязаний був затриманий поліцією як порушник правил військового обліку та разом з військовими РТЦК направлявся для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Також у військкоматі стверджують, що чоловік мав характерні ознаки алкогольного спʼяніння.

"Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи голови, рук, одягу об скло", – йдеться в повідомленні.

На цей час громадянин оголошений у розшук до правоохоронних органів, зазначили у ТЦК.

У Дніпрі чоловік вистрибнув з військової автівки під час руху

Раніше повідомлялося, що у Вінниці військовослужбовця ТЦК підозрюють у завданні тілесних ушкоджень громадянинові.

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