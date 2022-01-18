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У Дніпрі чоловік вийшов із таксі та провалився у триметровий люк (фото)

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У Дніпрі чоловік вийшов із таксі та провалився у триметровий люк (фото)

Фото із соцмереж

Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.

У Дніпрі в центрі міста чоловік вийшов із автомобіля та провалився у триметровий люк.

Про це користувачі написали у соціальних мережах.

Як з'ясувалося, пригода сталася на вулиці Староказацькій. Там водій служби таксі зупинився на парковці, щоб висадити пасажира. Клієнт відчинив двері авто, і щойно вийшов на вулицю — провалився у триметровий люк, який не був прикритий.

Чи постраждав громадянин, наразі невідомо.

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Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.

  • Потрібно дивитися, куди виходиш.
  • Цікаво те, що кришка люка лежить на дні криниці.
  • Намагаюся дивитися, де ми зупинилися, перед тим, як відчинити двері. Таксист може не звернути уваги, відчиниш двері й упрєшся.

Нагадаємо, що у Дніпрі через негоду автомобілістів просять не виїжджати з дому.

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