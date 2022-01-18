У Дніпрі чоловік вийшов із таксі та провалився у триметровий люк (фото)

Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.
У Дніпрі в центрі міста чоловік вийшов із автомобіля та провалився у триметровий люк.
Про це користувачі написали у соціальних мережах.
Як з'ясувалося, пригода сталася на вулиці Староказацькій. Там водій служби таксі зупинився на парковці, щоб висадити пасажира. Клієнт відчинив двері авто, і щойно вийшов на вулицю — провалився у триметровий люк, який не був прикритий.
Чи постраждав громадянин, наразі невідомо.
Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.
- Потрібно дивитися, куди виходиш.
- Цікаво те, що кришка люка лежить на дні криниці.
- Намагаюся дивитися, де ми зупинилися, перед тим, як відчинити двері. Таксист може не звернути уваги, відчиниш двері й упрєшся.
Нагадаємо, що у Дніпрі через негоду автомобілістів просять не виїжджати з дому.
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