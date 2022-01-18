У Дніпрі чоловік вийшов із таксі та провалився у триметровий люк (фото)

У Дніпрі чоловік вийшов із таксі та провалився у триметровий люк (фото)

Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.

У Дніпрі в центрі міста чоловік вийшов із автомобіля та провалився у триметровий люк.

Про це користувачі написали у соціальних мережах.

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Як з'ясувалося, пригода сталася на вулиці Староказацькій. Там водій служби таксі зупинився на парковці, щоб висадити пасажира. Клієнт відчинив двері авто, і щойно вийшов на вулицю — провалився у триметровий люк, який не був прикритий.

Чи постраждав громадянин, наразі невідомо.

Користувачів мережі обурилися інцидентом та порадили городянам бути уважнішими.

Потрібно дивитися, куди виходиш.

Цікаво те, що кришка люка лежить на дні криниці.

Намагаюся дивитися, де ми зупинилися, перед тим, як відчинити двері. Таксист може не звернути уваги, відчиниш двері й упрєшся.

Нагадаємо, що у Дніпрі через негоду автомобілістів просять не виїжджати з дому.

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