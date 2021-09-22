У Дніпрі чоловік влаштував у банку дебош і пожбурив у правоохоронців "гранату"

У Дніпрі чоловік влаштував у банку дебош і пожбурив у правоохоронців "гранату"

Невдоволеного клієнта банку затримали.

У Дніпрі чоловік влаштував у банку конфлікт, а коли приїхали правоохоронці, пожбурив у них "гранату".

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Зазначається, що до однієї із фінансових установ Дніпра на вулиці Яворницького зайшов чоловік. Він поконфліктував з працівниками банку, кричав на них і лаявся. На місце події прибули співробітники охоронної фірми і намагалися вгамувати клієнта, але не вдалося.

Коли на виклик приїхали поліцейські, чоловік дістав гранату, висмикнув чеку і кинув її на підлогу. Вибуху не сталося, оскільки боєприпас виявився муляжем.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Чоловік затриманий, на місці події проводяться слідчі дії.

Які фінансові питання з банківською установою стали причиною такої поведінки чоловіка, не повідомляється.

Нагадаємо, що у Донецькій області чоловік "замовив" свого знайомого. Замовник злочину обрав знаряддя вбивства – гранату. Він хотів, щоб 59-річний чоловік загинув у власній крамниці, а якщо б залишився живим, то його мали добити із пістолета.

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