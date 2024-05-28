У Дніпрі чоловік втік із вікна "бусика" ТЦК: що кажуть у військкоматі (відео)

У ТЦК Дніпра прокоментували інцидент з військовозобов'язаним, який на всю вулицю гукав на допомогу і втік з вікна.

У вівторок, 28 травня, у Дніпрі перехожі зняли відео, як працівники ТЦК "запакували" в бус чоловіка. Недвого думаючи, ухилянт через вікно виліз з автомобіля та втік, прихопивши із багажника свого велосипеда.

У Дніпрі ТЦК "запакував" в бус чоловіка: як він тікав через вікно

В Дніпропетровському обласному ТЦК та СП вже відреагували на подію.

За словами військкомів, чоловік не оновив своїх облікових даних і йому запропонували проїхати для цього до ТЦК. Також там могли притягнути його до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про військовий облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина не застосовувалось.

У військкоматі закликали громадськість та ЗМІ "не брати участі у черговій хвилі "стурбованості" та "занепокоєності" і не підживлювати ворожу пропаганду".

"Щодо громадянина, який таким екзотичним способом призупинив своє спілкування з військовослужбовцями ТЦК, вживаються всі необхідні заходи для його належного оповіщення відповідно вимог чинного законодавства", – підсумували у ТЦК.

Раніше повідомлялося, що в Одеському ТЦК діяла багатомільйонна схема заробітку на ухилянтах.

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