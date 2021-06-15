У Дніпрі, чоловік якому вимкнули газ, для приготування їжі розпалив у квартирі багаття

Із порушником провели профілактичну бесіду.

У Дніпрі місцевий чоловік у власній квартирі розпалив вогнище. Свої дії пояснив тим, що вдома вимкнули газ, а він хотів приготувати їжу.

Про це пише місцеве видання "Дніпро Оперативний".

Відомо, що зі скаргою до поліції звернулися сусіди чоловіка. Люди скаржилися на те, що в будинку було сильне задимлення.

Правоохоронці, які приїхали на місце інциденту, встановили квартиру, з якої йшов дим і постукали туди. Виявилось, що вогнище розпалив 59-річний чоловік.

Виявилось, що напередодні в нього через борги за комуналку відімкнули газопостачання і він готував їжу на відкритому вогні без дотримання пожежної безпеки.

Поліція провела з чоловіком профілактичну бесіду.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі під час відпочинку в парку, що на вулиці 20-річчя Перемоги, обгорів 12-річний хлопець. За попередніми даними, він із однолітком знайшли невідому речовину та вирішили її підпалити. Згодом вогонь перекинувся на дитину.

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