У Дніпрі чоловік з ножем і сокирою увірвався до квартири сусіда і викрав картину "Три богатирі"

Чоловіка затримали, а вкрадену картину вилучили.
У Дніпрі чоловік, озброївшись ножем і сокирою, вдерся до квартири сусіда. Він заходився трощити все у квартирі, а після цього втік, прихопивши копію картини Віктора Васнєцова "Три богатирі".
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Інцидент стався учора, 19 січня, у Дніпрі на вулиці Семафорній.До поліції звернувся чоловік і повідомив, що його сусід з ножем і сокирою в руках вломився до його квартири і почав усе трощити. Після чого вкрав картину "Три богатирі" і втік.
Любителя творчості Васнєцова, 42-річного сусіда затримали."Три богатирі" вилучили. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.
Нагадаємо, що Мелітополі судитимуть чоловіка, який назвався прокурором і пограбував жінку. Його взято під арешт.
Читайте також:
- Шукали 9 годин у купі сміття: у Мелітополі знайшли мертвою жінку, яка потребувала госпіталізації (відео)
- "Був нікому непотрібний": подробиці вбивства 11-річного хлопчика чоловіками у Запорізькій області
- За групове зґвалтування: зіркового бразильського футболіста засудили до 9 років в'язниці в Італії