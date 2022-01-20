У Дніпрі чоловік з ножем і сокирою увірвався до квартири сусіда і викрав картину "Три богатирі"

У Дніпрі чоловік з ножем і сокирою увірвався до квартири сусіда і викрав картину "Три богатирі"

Чоловіка затримали, а вкрадену картину вилучили.

У Дніпрі чоловік, озброївшись ножем і сокирою, вдерся до квартири сусіда. Він заходився трощити все у квартирі, а після цього втік, прихопивши копію картини Віктора Васнєцова "Три богатирі".

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався учора, 19 січня, у Дніпрі на вулиці Семафорній.До поліції звернувся чоловік і повідомив, що його сусід з ножем і сокирою в руках вломився до його квартири і почав усе трощити. Після чого вкрав картину "Три богатирі" і втік.

Любителя творчості Васнєцова, 42-річного сусіда затримали."Три богатирі" вилучили. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, що Мелітополі судитимуть чоловіка, який назвався прокурором і пограбував жінку. Його взято під арешт.

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