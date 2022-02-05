У Дніпрі чоловік з пістолетом пограбував відділення "ПриватБанку": виніс понад 50 тисяч

У Дніпрі чоловік з пістолетом пограбував відділення "ПриватБанку": виніс понад 50 тисяч

У банку пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти злочинця.

У Дніпрі невідомий зі зброєю пограбував відділення "ПриватБанку". Із собою він забрав понад 50 тисяч гривень.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Будівельників. До відділення банку зайшов чоловік. Він підійшов до співробітниці і завів з нею абстрактну бесіду. Якоїсь миті дістав з рюкзака пістолет і, погрожуючи жінці, зажадав підвести його до каси.

Та склала йому в пакет "незначну суму", після чого чоловік втік у невідомому напрямку. Згодом з'ясувалося, що із собою злочинець забрав 52 тисячі гривень.

Працівниця банку встигла натиснути на тривожну кнопку, проте охорона приїхала вже після того, як грабіжник втік. У самому банку пізніше пообіцяли виплатити 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти злочинця.

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